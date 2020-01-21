Bu diyet 15 günde zayıflatıyor! İşte mucizevi yöntem

Hurma yoğurt diyetinin alternatifi olan hurma süt diyeti ile 15 günde 7 kilo verip zayıflamak mümkün. Hurma yoğurt diyeti sadece bu iki yiyecekten ibaretken hurma süt diyetinde ızgara tavuk ve ızgara balık da var. İşte hurma süt diyeti; Bu aylarda kış kilolarını hızlıca atmak isteyenler için haftada 5 ila 7 kilo arasında zayıflatan hurma yoğurt diyeti öne çıkıyor. Bu diyette hurma yoğurt ve su dışında birçok şey yasak.