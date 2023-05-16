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Haberler Galeri Bu diyet 15 günde zayıflatıyor! İşte mucizevi yöntem

Bu diyet 15 günde zayıflatıyor! İşte mucizevi yöntem

Hızla ve sağlıklı kilo vermek için pek çok diyet deneniyor. Son zamanların en dikkat çeken diyeti kısa sürede zayıflatan hurma diyeti. Hurma diyetil 15 günde 7 kilo vermek mümkün. Peki hurma diyeti nasıl yapılıyor? İşte hurma diyeti ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 16:41 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 16:42
Bu diyet 15 günde zayıflatıyor! İşte mucizevi yöntem

Hurma yoğurt diyetinin alternatifi olan hurma süt diyeti ile 15 günde 7 kilo verip zayıflamak mümkün. Hurma yoğurt diyeti sadece bu iki yiyecekten ibaretken hurma süt diyetinde ızgara tavuk ve ızgara balık da var. İşte hurma süt diyeti; Bu aylarda kış kilolarını hızlıca atmak isteyenler için haftada 5 ila 7 kilo arasında zayıflatan hurma yoğurt diyeti öne çıkıyor. Bu diyette hurma yoğurt ve su dışında birçok şey yasak.

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Bu diyet 15 günde zayıflatıyor! İşte mucizevi yöntem

HURMA SÜT DİYETİ MENÜSÜ:

Birinci haftada kahvaltıda 7 hurma 1 bardak süt içeceksiniz. Öğlen 1 bardak yoğurt, 7 hurma, çeyrek ekmek, ızgara balık ve yağsız salata yiyeceksiniz. Akşam 7 hurma, 1 bardak süt, bir kaç yaprak marul. İki saat sonra da 1 portakal yiyebilirsiniz.

Bu diyet 15 günde zayıflatıyor! İşte mucizevi yöntem

İkinci haftada menü biraz değişiyor. Kahvaltıda 7 hurma 1 bardak süt var.

Bu diyet 15 günde zayıflatıyor! İşte mucizevi yöntem

Öğle yemeği 7 hurma, 1 bardak süt, tavuk göğsü, sebze çorbası, çeyrek ekmek.

Bu diyet 15 günde zayıflatıyor! İşte mucizevi yöntem

Akşam yemeği 7 hurma, 1 bardak süt, 1 haşlanmış yumurta, 2 dilim tost ekmeği, 3 yemek kaşığı da soya tükeceksiniz.

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