Bu diyet 15 günde zayıflatıyor! İşte mucizevi yöntem
Hızla ve sağlıklı kilo vermek için pek çok diyet deneniyor. Son zamanların en dikkat çeken diyeti kısa sürede zayıflatan hurma diyeti. Hurma diyetil 15 günde 7 kilo vermek mümkün. Peki hurma diyeti nasıl yapılıyor? İşte hurma diyeti ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 16:41Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 16:42
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Hurma yoğurt diyetinin alternatifi olan hurma süt diyeti ile 15 günde 7 kilo verip zayıflamak mümkün. Hurma yoğurt diyeti sadece bu iki yiyecekten ibaretken hurma süt diyetinde ızgara tavuk ve ızgara balık da var. İşte hurma süt diyeti; Bu aylarda kış kilolarını hızlıca atmak isteyenler için haftada 5 ila 7 kilo arasında zayıflatan hurma yoğurt diyeti öne çıkıyor. Bu diyette hurma yoğurt ve su dışında birçok şey yasak.
Birinci haftada kahvaltıda 7 hurma 1 bardak süt içeceksiniz. Öğlen 1 bardak yoğurt, 7 hurma, çeyrek ekmek, ızgara balık ve yağsız salata yiyeceksiniz. Akşam 7 hurma, 1 bardak süt, bir kaç yaprak marul. İki saat sonra da 1 portakal yiyebilirsiniz.
İkinci haftada menü biraz değişiyor. Kahvaltıda 7 hurma 1 bardak süt var.
Öğle yemeği 7 hurma, 1 bardak süt, tavuk göğsü, sebze çorbası, çeyrek ekmek.
Akşam yemeği 7 hurma, 1 bardak süt, 1 haşlanmış yumurta, 2 dilim tost ekmeği, 3 yemek kaşığı da soya tükeceksiniz.