Bu fotoğrafların bir saniye sonrası inanılır gibi değil

Bu fotoğrafların bir saniye sonrası inanılır gibi değil

Bu fotoğraf dünyanın dört yanında çekildi. Neyse ki, sosyal medya var... Sosyal medya sayesinde yayılan bu fotoğrafların saniyeler sonrasını merak etmemek elde değil. Peki ya sonra ne oldu dersiniz? İşte o fotoğraflar...