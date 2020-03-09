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Bu fotoğrafların bir saniye sonrası inanılır gibi değil
Bu fotoğraf dünyanın dört yanında çekildi. Neyse ki, sosyal medya var... Sosyal medya sayesinde yayılan bu fotoğrafların saniyeler sonrasını merak etmemek elde değil. Peki ya sonra ne oldu dersiniz? İşte o fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 9 Mart 2020 Pazartesi 13:28
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Dikkatsizlik bazen başa çok büyük işler açabilir. Bu fotoğrafların bir saniye sonrasını merak etmemek elde değil.