Bu fotoğrafta ilk ne görüyorsunuz? İşte kişiliğinizi ele veren test

Kişilik ve zeka testleri sosyal medyada son dönemin en çok ilgi gören içerikleri arasında yer alıyor. Bu testte ise ilk gördüğünüz kişiliğinize dair önemli ipuçları veriyor. Şimdi bu görsellere bir kez daha bakın: Siz ilk olarak neyi fark ettiniz?
Aşağıdaki resimlere baktığınızda ne görüyorsunuz? (CEVAPLAR FOTO GALERİNİN EN SONUNDA)
2. Bu resimde ilk hangisini görüyorsunuz? (Fil mi, ağaçlar ve kuşların altında iki kulübe mi?)
3. Resimde ilk ne görüyorsun?
4. Bu resimde ilk önce ne dikkatini çekiyor?
CEVAPLAR
1.
1-3: Biraz daha uzun bakmalısınız.
4-6: En açık olanları gördün ama gözden kaçırdıkların var.
7-9: Detayları fark etme yeteneğin mükemmele yakın.
10-13: Detayları görmekte en az bir FBI ajanı kadar iyisin.
2.
KÖY (KULÜBE, AĞAÇ VE KUŞ): Geleneklere değer veriyorsun. Basit ve huzurlu bir hayat arıyorsun.
FİL: İnsanlara saygılı, arkadaşlarına sadık birisin. Tam bir dert ortağısın.
3.
Maymun: Bağımsızlığına düşkün bir yapın var. Kendine zaman ayırmayı seviyorsun.
Kaplan: Risk almayı seviyorsun. Bir şeyi kafana koyunca senin için imkansız diye bir şey yok.
4.
YÜZ: Hassas ve kibar bir yapın var. Çatışmalardan kaçınıyorsun. Harika bir sezgi yeteneğine sahipsin.
İKİ KUŞ: Sıcakkanlı ve eğlenceli birisin. İnsan ilişkilerin çok iyi ve harika bir arkadaşsın.
Resimde ilk hangisini görüyorsun? (Genç kadını mı, yaşlı kadını mı?)
Bu resimde ilk genç kadını fark ediyorsanız; iyimser ve az da olsa düşüncesiz birisiniz. Kendinizi mutlu bir insan olarak görüyorsunuz.
Eğer yaşlı kadını gördüyseniz; büyük bir yaşam tecrübesine sahipsiniz. Hayatta karşınıza çıkan problemleri bütün açılardan düşünüp değerlendirebiliyorsunuz.
Kafatası. Gerçekçi bir yapınız var ve olaylar karşısında kötümser birisiniz.
Aynaya bakan kadın. Kullanılmaya açık bir saflığınız var. Problemleri tespit etmekte genelde başarısızsınız.
Ördek. Beyninizin sağ tarafını kullanıyorsunuz. Daha insancıl ve yufka yürekli bir yapınız var.
Tavşan. Beyninizin sol tarafı daha baskın. Duygulardan çok mantığınızla hareket ediyorsunuz.
Merdivenleri tırmanan kedi. Detaylara dikkat etmiyorsunuz. Düzensiz ve toy bir yapınız var.
Merdivenlerden inen kedi. Sezgileriniz çok kuvvetli. Detayları fark ediyor ve onları dikkatlice analiz ederek problemlerin üstesinden geliyorsunuz.
Bu resime baktığınızda ilk önce hangi hayvan dikkatinizi çekiyor?
Kedi
Bu seçim sizin işe gidip gelme konusunda ne kadar gönülsüz olduğunuzu gösteriyor. Bir an önce günü bitirip, evinizde rahat kanepenizin üzerinde favori televizyon programınızı izlemenin ya da kitap okumanın hayalini kuruyorsunuz.
Köpek
Resimde ilk önce köpek dikkatinizi çektiyse; sevdiklerinizin desteğini her zaman arkanızda hissediyorsunuz. Her türlü problemi çözmeye hazırsınız.
Aslan
Karşı konulmaz birisiniz. İnsanları her zaman size çeken ve etkileyen bir yanınız var ve bu size hem saygı duyulmasını hem de kıskanılmanızı sağlıyor. Ancak bu özelliğiniz zaman zaman kibire neden oluyor.
At
Eğer resimde ilk önce at dikkatinizi çektiyse; bu sıralar özgürlüğünüzün kısıtlandığını ve sınırlandığınızı hissediyorsunuz. Sakinleşmeye ve belki de küçük bir ara vermeye ihtiyacınız var.
Kuğu
Önce kuğuyu gördüyseniz sizden mutlusu yok, çünkü aşıksınız. Çevrenizdeki her şey size harika görünüyor. Hayattan en fazla keyif aldığınız dönemdesiniz.
Penguen
Eğer resimde bir penguen görüyorsanız zengin hayal gücünüzü sorgulamanın vakti gelmiş demektir. Çünkü bu resimde bir penguen yok. Hayal gücünüzün sınırsızlığı sizi ilk defa tanıyan herkeste bir kafa karışıklığına neden oluyor.
Yumurtaları kutuya nasıl dizeceğini seç sana en güçlü kişilik özelliğini söyleyelim.
Elinde 4 tane yumurta ve 10'lu bir yumurta kutusu var. Yumurtaları kutuya hangi şekilde dizerdin? Yukarıdaki 4 alternatiften birini seç sana en kuvvetli kişilik özelliğini söyleyelim.
Alternatif A - Eğer bu şekilde zikzak olarak dizmeyi seçtiyseniz en güçlü yönünüz yaratıcılığınız. Devamlı yeni fikirler üretir ve asla aynı şeyi uzun süre yapamazsınız. Onlarca farklı görevi aynı anda yerine getirebilen ve daima dikkatleri üzerinde toplamayı başaran birisiniz.
Alternatif B - Eğer bu şekilde bütün yumurtaları tek bölgede toplamayı tercih ettiyseniz en güçlü yönünüz mantığınız ve analitik zekanız. Bir şeyleri organize etmek için doğmuşsunuz. En zor işlerin altından bile azminiz ve sistemli çalışmanız sayesinde kalkabilirsiniz.
Alternatif C - Eğer şekildeki gibi dengeli bir biçimde yumurtaları dizdiyseniz en güçlü özelliğiniz esnekliğiniz. Her türlü zorlukların arasında rahatlıkla manevra yapabilir ve küçük oyunlarla bu zorlukları bertaraf etmesini bilirsiniz. Yeni şeyler öğrenmeye ve kendinizi geliştirmeye açık birisiniz.
Alternatif D - Eğer yumurtaları şekildeki gibi dizmeyi tercih ettiyseniz en güçlü yanınız kararlılığınız ve kesinliğiniz. Doğuştan liderlik özelliklerine sahipsiniz ve olayları hızla analiz edip doğru kararı verebiliyorsunuz. Çevrenizde her zaman ilgi odağısınız.