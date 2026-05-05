Bu gece tutulan dilekler gerçek oluyor! İşte Hıdırellez gecesinde yapılan en yaygın 8 ritüel
Her yıl 5 Mayıs gecesi kutlanan Hıdırellez'de yapılan ritüellerin yüzyıllardır bereket ve şans getirdiğine inanılıyor. Biz de Yeni Asır okuyucuları için Hıdırellez gecesinde yapılan en yaygın ritüelleri derledik.
Baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez, Türk kültürünün yüzyıllardır kutlanan en özel günlerden biri. Ağaçların yeşerdiği, toprağın canlandığı bu dönemde yapılan ritüellerin, niyetlerin gerçekleşmesine vesile olduğuna inanılır.
Gül ağacına dilek bırakmak, ateşten atlamak veya gece yatarken tuz yemek gibi uygulamalar geçmişten günümüze taşınan kültürel mirasın bir parçasıdır. Peki, Hıdırellez gecesinde yapılan en yaygın ritüeller hangileri? Yeni Asır okuyucuları için derledik...
1- GÜL AĞACININ ALTINA DİLEK GÖMMEK
Kağıda yazılan dilekler ya da dilekleri simgeleyen çizimler gül ağacının altına bırakılır, böylece dileğin gerçekleşeceğine inanılır.
2- CÜZDAN BIRAKMAK VEYA PARA GÖMMEK
Bereket için yapılır. Bu ritüelle maddi kazancın artacağına inanılır.
3- ATEŞTEN ATLAMAK
Hıdırellez'in belki de en yaygın ritüelidir. Eski inanışa göre kötü enerjiden arınmayı simgeler.
4- KAPIYA YEŞİL DAL ASMAK
Eve bereket getirdiğine inanılır. Doğanın canlanmasını temsil eder.
5- YİYECEK KAPLARINI AÇIK BIRAKMAK
Bereketin artması için yapılır.
6- DİLEKLERİ SUYA BIRAKMAK
Su arındırıcıdır, berekettir, temizdir. Akarsuya bırakılan dilekler, hayatın akışıyla gerçekleşsin diye yapılır.
7- EV TEMİZLİĞİ YAPMAK
Yeni başlangıçlar içindir. 'Eskiyi bırakma' sembolüdür.
8- TUZ YİYİP UYUMAK
Gece tuzlu bir şey yiyip su içmeden uyuyanların rüyasında evleneceği kişiyi göreceğine, hatta evleneceği kişinin kendisine su vereceğine inanılır.
Sadece bir gelenek değil, aynı zamanda umut, yenilenme ve dilek sembolü olan Hıdırellez ritüelleri, birçok kişi için yeni bir başlangıcın habercisi olarak kabul edilir.