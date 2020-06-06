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Bu gerçekler duyanları şok etti! İşte 20 ilginç psikolojik gerçek
Günlük hayatta karşılaştığımız ancak üzerine pek de düşünmediğimiz şeylerin aslında arkasında oldukça şaşırtıcı gerçekler çıkabiliyor. İşte duyanları şaşırtan 20 ilginç psikolojik gerçek...
Giriş Tarihi: 6 Haziran 2020 Cumartesi 13:23Güncelleme Tarihi: 6 Haziran 2020 Cumartesi 13:28
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Televizyonların ve popüler kültürün hayatımıza girmesiyle ortaya çıkan bir diğer ruhsal bozukluk da "Truman sendromu" bu hastalığa yakalananlar, hayatlarının her aşamasının tıpkı filmdeki gibi gizlice kameraya kaydedilip televizyonda gösterildiğini zannediyor.
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