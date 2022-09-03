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Haberler Galeri Bu göle dokunan canlılar heykele dönüşüyor!

Bu göle dokunan canlılar heykele dönüşüyor!

Tanzanya'da bulunan Natron Gölü, ürpertici doğası ve canlıları tuzdan heykellere döndürmesi ile tanınıyor. Fotoğrafçı Nick Brandt'ın kadrajına yansıyan heykel fotoğrafları görenleri şaşkına çeviriyor.

Giriş Tarihi: 3 Eylül 2022 Cumartesi 12:01 Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2022 Cumartesi 12:39
Bu göle dokunan canlılar heykele dönüşüyor!
Bu göle dokunan canlılar heykele dönüşüyor!

Natron Gölü, Tanzanya'da bulunan bir tuz gölü.

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Bu göle dokunan canlılar heykele dönüşüyor!
Bu göle dokunan canlılar heykele dönüşüyor!

Yoğun miktarda tuz içerdiği için zaman zaman suyun sıcaklığı 60 dereceye kadar çıkabiliyor.

Bu göle dokunan canlılar heykele dönüşüyor!
Bu göle dokunan canlılar heykele dönüşüyor!

Bazı bakteriler ve bir kaç balık türü dışında hiç bir canlının yaşamadığı göl, etrafındaki canlılara ölüm saçıyor.

Bu göle dokunan canlılar heykele dönüşüyor!
Bu göle dokunan canlılar heykele dönüşüyor!

Özellikle bu göllerin etrafındaki adalarda yaşayan flamingolar kaçınılmaz sonla karşılaşıyor. Gölün yüksek tuz oranı sebebiyle ölen canlılar kireçleniyor ve vücutları olduğu gibi korunuyor. Sanatçı Brandt kuşlara poz verdirerek çektiği fotoğraflarla görenleri şaşkınlık içinde bırakıyor.

Bu göle dokunan canlılar heykele dönüşüyor!
Bu göle dokunan canlılar heykele dönüşüyor!

Dünya üzerinde o kadar çok bilmediğimi şey var ki, duyunca hayret etmemek mümkün değil. Bunun yanında bir de, bildiğimizi sandığımız ama yanlış bildiklerimizde var. Mesela uçaklar neden uzayda seyahat edemez biliyor musunuz? İşin aslı artık günlük hayatımızın birer parçası olan uçaklar gezegenimizi terk edip uzaya bile çıkamazlar! Zira bir nesnenin gezegenimizi terk etmesi için en az mach 33 hızına (saatte 40 bin kilometre) ulaşması gerekiyor.

ASLINDA HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUZ

Ancak bilmediklerimiz sadece bununla sınırlı değil. Gelin evren üzerinde daha bilmediğimiz neler varmış bakalım. İşte pek çoğumuzun hiç bilmediği bilimsel gerçekler...

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