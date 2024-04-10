Bu iller bayrama kuvvetli yağışla başladı! İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji saat verdi

Son dakika haberleri... Bayramın ilk günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok ilin kuvvetli yağışa teslim olacağını duyurdu. Peki İzmir ve Ege'de hava bugün kaç derece olacak? Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor İşte 10 Nisan Çarşamba günü hava durumunun detayları...