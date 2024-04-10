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Haberler Galeri Bu iller bayrama kuvvetli yağışla başladı! İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji saat verdi

Bu iller bayrama kuvvetli yağışla başladı! İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji saat verdi

Son dakika haberleri... Bayramın ilk günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok ilin kuvvetli yağışa teslim olacağını duyurdu. Peki İzmir ve Ege'de hava bugün kaç derece olacak? Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor İşte 10 Nisan Çarşamba günü hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2024 09:06

Bu iller bayrama kuvvetli yağışla başladı! İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Van, Hakkâri, Şırnak, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de pus ve sis hadisesi olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 4-6 derece artacağı, doğu kesimlerde 2-4 derece azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Bu iller bayrama kuvvetli yağışla başladı! İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji saat verdi

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Van, Hakkâri, Şırnak, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bu iller bayrama kuvvetli yağışla başladı! İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji saat verdi

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Bu iller bayrama kuvvetli yağışla başladı! İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji saat verdi

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

Bu iller bayrama kuvvetli yağışla başladı! İzmir’de hava nasıl olacak? Meteoroloji saat verdi

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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