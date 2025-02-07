Bu indirime yetişen alıyor! Tarım Kredi Marketleri fiyatları öyle bir düşürdü ki...
Tarım Kredi Marketi birçok gıda, bakliyat, deterjan, mutfak eşyası ve elektronik ürünlerde indirime gitti. Cebinden tasarruf yapmak isteyen vatandaşlar piyasadaki en uygun fiyatlı marketleri araştırıyor. Tarım Kredi Marketleri'nde indirimde olan ürünler kapış kapış satılıyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirimine giren ürünler...
SEMANUR ARSLAN
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri şubat ve mart ayı kataloğunda indirime giren ürünler yayımlandı. Onlarca kahvaltılık ve gıda ürünü indirimli fiyatlarıyla dikkat çekti. İşte Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu....