Bu indirime yetişen alıyor! Tarım Kredi Marketleri fiyatları öyle bir düşürdü ki...

Tarım Kredi Marketi birçok gıda, bakliyat, deterjan, mutfak eşyası ve elektronik ürünlerde indirime gitti. Cebinden tasarruf yapmak isteyen vatandaşlar piyasadaki en uygun fiyatlı marketleri araştırıyor. Tarım Kredi Marketleri'nde indirimde olan ürünler kapış kapış satılıyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirimine giren ürünler...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 07 Şubat 2025 12:21 Son Güncelleme : 07 Şubat 2025 12:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





