Bu kan grubuna sahip kişilerden uzak durun! Kanınız kişiliğinizi anlatıyor!

A KAN GRUBU ÖZELLİKLERİ

A kan grubuna sahip insanlar; hasas, işbirlikçi, duygusal, tutkulu ve zekidir. Çok sabırlıdırlar. Sadık ve barışı seven yapıları ise huzurlu bir karakter sunar. Ancak bazı durumlarda bu insanlar, aşırı duyarlı hale gelebilirler. Toplumun koyduğu kuralları çiğnemekten hoşlanmayan, görgü ve sosyal standartları önemseyen insanlardır.