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Bu kan grubuna sahip kişilerden uzak durun! Kanınız kişiliğinizi anlatıyor!
Kan grubunun kişilik özelliklerinizi yansıttığını biliyor muydunuz? Japonya'da yapılan araştırmada, kan grubunun kişilik tiplerini ortaya çıkarabildiği ortaya koyuldu. A, B, 0 ve AB kan grubuna göre en güçlü olan kişiler ve kişilik özellikleri...
Giriş Tarihi: 3 Şubat 2023 Cuma 13:06Güncelleme Tarihi: 3 Şubat 2023 Cuma 13:10
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Kan grubuna göre çeşitli hastalıklara yakalanma riskimizin daha fazla olduğu biliniyor. Kan grubumuz hayatımız üzerinde oldukça belirleyici etkiler yaratabiliyor.
Japonya Ketsueki- gata teorisi, kan grubunuzun kişilik özelliklerini belirlediğini söylüyor. Ketsueki-gata teorisi 1930'lardan bu yana kullanılıyor. Bu teoriye göre her kan grubunun kişiliğini yansıtan olumlu ve olumsuz özellikleri bulunuyor.
Bu konuyla ilgili makale yayınlayan Japon profesör Tokeji Furukawa sayesinde kan grubunun karakter özellikleri popüler hale geliyor. Kategorilerini kişiliği inceleyen Yunan filozofu Hipokrat'a dayandırdı.
Ona göre kişilik özellikleri vücudun safra, kan ve balgam gibi sıvılarıyla ilgilidir. Furukawa için her kan grubu, bireyin özelliklerini etkiler.
A KAN GRUBU ÖZELLİKLERİ
A kan grubuna sahip insanlar; hasas, işbirlikçi, duygusal, tutkulu ve zekidir. Çok sabırlıdırlar. Sadık ve barışı seven yapıları ise huzurlu bir karakter sunar. Ancak bazı durumlarda bu insanlar, aşırı duyarlı hale gelebilirler. Toplumun koyduğu kuralları çiğnemekten hoşlanmayan, görgü ve sosyal standartları önemseyen insanlardır.