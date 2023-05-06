Bu karışım 21 günde sigarayı bıraktırıyor! İşte sigarayı bıraktıran besinler...

Sigarayı bırakmak imkânsız geliyor ve sigara isteğinizi azaltacak doğal yöntemler arıyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. İşte sigara isteğinizi azaltacak o doğal yöntem... Sigara bırakma yöntemleri neler? Sigara nasıl bırakılır? Sigarayı bırakma formülü...