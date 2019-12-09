Bu listeye bakmadan 2020 Milli Piyango yılbaşı bileti almayın! İşte Milli Piyango'da en çok çıkan rakamlar

Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişine sayılı günler kala vatandaşlar tarafından bazı sorular merak konusu oldu. Bir çok kişi Milli Piyango'nun 31 Aralık 2019 tarihindeki yılbaşı çekilişinde verilecek olan 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanabilmek için şanslı numaraları ve bayileri araştırıyor. Milyonlarca kişi '2020 Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar?, 2020 Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi ne kadar?, Milli Piyango yılbaşı en çok çıkan rakamlar hangileri?' gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişlerinde en çok kazandıran numaralar...