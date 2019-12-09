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Bu listeye bakmadan 2020 Milli Piyango yılbaşı bileti almayın! İşte Milli Piyango'da en çok çıkan rakamlar

Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişine sayılı günler kala vatandaşlar tarafından bazı sorular merak konusu oldu. Bir çok kişi Milli Piyango'nun 31 Aralık 2019 tarihindeki yılbaşı çekilişinde verilecek olan 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanabilmek için şanslı numaraları ve bayileri araştırıyor. Milyonlarca kişi '2020 Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar?, 2020 Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi ne kadar?, Milli Piyango yılbaşı en çok çıkan rakamlar hangileri?' gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişlerinde en çok kazandıran numaralar...

Giriş Tarihi: 9 Aralık 2019 Pazartesi 14:03 Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2019 Pazartesi 14:19
Bu listeye bakmadan 2020 Milli Piyango yılbaşı bileti almayın! İşte Milli Piyango'da en çok çıkan rakamlar

Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişine sayılı günler kala vatandaşlar tarafından bazı sorular merak konusu oldu. Bir çok kişi Milli Piyango'nun 31 Aralık 2019 tarihindeki yılbaşı çekilişinde verilecek olan 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanabilmek için şanslı numaraları ve bayileri araştırıyor. Milyonlarca kişi '2020 Milli Piyango yılbaşı bileti ne kadar?, 2020 Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi ne kadar?, Milli Piyango yılbaşı en çok çıkan rakamlar hangileri?' gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişlerinde en çok kazandıran numaralar...

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Bu listeye bakmadan 2020 Milli Piyango yılbaşı bileti almayın! İşte Milli Piyango'da en çok çıkan rakamlar

Milli Piyango'nun 80 milyon lira büyük ikramiyeli yılbaşı özel çekilişi için biletler satışa sunuldu.

Bu listeye bakmadan 2020 Milli Piyango yılbaşı bileti almayın! İşte Milli Piyango'da en çok çıkan rakamlar

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor.

Bu listeye bakmadan 2020 Milli Piyango yılbaşı bileti almayın! İşte Milli Piyango'da en çok çıkan rakamlar

Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur.

Bu listeye bakmadan 2020 Milli Piyango yılbaşı bileti almayın! İşte Milli Piyango'da en çok çıkan rakamlar

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.

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