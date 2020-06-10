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Bu resimler gözüktüğü gibi değil

Bu bir fotoğraf değil! Alman ressam Philipp Weber'in, insanları tüm kusurlarıyla yansıttığı insan portreleri fotoğrafa bakıyormuş hissi yaratıyor.

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2020 Çarşamba 13:52 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2020 Çarşamba 13:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





