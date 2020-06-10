  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Bu resimler gözüktüğü gibi değil

Bu resimler gözüktüğü gibi değil

Bu bir fotoğraf değil! Alman ressam Philipp Weber'in, insanları tüm kusurlarıyla yansıttığı insan portreleri fotoğrafa bakıyormuş hissi yaratıyor.

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2020 Çarşamba 13:52 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2020 Çarşamba 13:55
Bu resimler gözüktüğü gibi değil

Alman sanatçı Philipp Weber, kadınların geleneksel dergi pozlarını gerçeki bir şekilde resmediyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bu resimler gözüktüğü gibi değil
Almanya’nın Kassel ve Berlin şehirlerinde yaşayan ressam, fotoğraf kadar gerçekçi resimleriyle tanınıyor.
Bu resimler gözüktüğü gibi değil

Weber, insanların gözlerindeki hüznü açıkça belli ederek derin hikayelerini resmederken, onları, yüzlerindeki yara izleri de dahil olmak üzere küçük kusurlarıyla tuvale yansıtıyor.

Bu resimler gözüktüğü gibi değil
İşte Weber’in fotoğraf zannedip geçebileceğiniz, ancak “Bu bir resim” denildiğinde durup daha yakından ve detaylı şekilde incelemek isteyeceğiniz portreleri...
Bu resimler gözüktüğü gibi değil
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinin bakıcılarıyla gülümseten dostlukları
İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinin bakıcılarıyla gülümseten dostlukları
  • SON DAKİKA