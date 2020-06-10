Bu resimler gözüktüğü gibi değil

Bu bir fotoğraf değil! Alman ressam Philipp Weber'in, insanları tüm kusurlarıyla yansıttığı insan portreleri fotoğrafa bakıyormuş hissi yaratıyor. Alman sanatçı Philipp Weber, kadınların geleneksel dergi pozlarını gerçeki bir şekilde resmediyor. Almanya’nın Kassel ve Berlin şehirlerinde yaşayan ressam, fotoğraf kadar gerçekçi resimleriyle tanınıyor. Weber, insanların gözlerindeki hüznü açıkça belli ederek derin hikayelerini resmederken, onları, yüzlerindeki yara izleri de dahil olmak üzere küçük kusurlarıyla tuvale yansıtıyor. İşte Weber’in fotoğraf zannedip geçebileceğiniz, ancak “Bu bir resim” denildiğinde durup daha yakından ve detaylı şekilde incelemek isteyeceğiniz portreleri...