Bu sayıyı aşıyorsanız dikkatli olun: Günde kaç saat telefona bakıyorsunuz?
Günlük hayatın merkezine yerleşen akıllı telefonlar, düşündüğümüzden daha bağımlılık yapıcı olabiliyor. Eğer ekran süresi belirli bir seviyeyi aşıyorsa bunun hem zihinsel hem fiziksel etkileri ortaya çıkabilir. Peki, sizin ekran süreniz ne durumda?
Gün içinde fark etmeden defalarca kontrol ettiğimiz telefonlar, artık çoğumuz için vazgeçilmez hale geldi. Sabah uyanır uyanmaz başlayan ekran maratonu, gece uyuyana kadar devam ediyor.
Yapılan araştırmalara göre bu durum, fark edilmeden gelişen bir bağımlılığın en net göstergelerinden biri olabilir.
TEHLİKE SINIRI KAÇ SAAT?
Yapılan değerlendirmelere göre günde 3–4 saatlik kullanım "normal" kabul edilirken, 5–7 saat arası süreler riskli bir aralığa işaret ediyor. Günlük ekran süresinin 7 saati aşması ise bağımlılık ihtimalinin geçildiği bir eşik olarak değerlendiriliyor.
3- 4 saat: Normal kullanım
5- 7 saat: Riskli
7+ saat: Bağımlılık sinyali
BU 5 MADDEDEN 3'Ü SİZDE VARSA DİKKATLİ OLUN
Bu işaretlerden en az üçünün düzenli olarak görülmesi, ekran kullanımının alışkanlık sınırını aşıp davranış üzerinde kontrol kaybına yaklaştığını gösterebilir.
İşte ekran bağımlılığının en kritik işaretleri...
1- SABAH İLK İŞ TELEFONA BAKMAK
Güne başlar başlamaz refleks olarak telefonu kontrol etmek.
2- SÜREKLİ BİLDİRİM KONTROL ETME İHTİYACI
Bildirim gelmese bile telefonu sık sık kontrol etme isteği duymak.
3- 'BİR BAKIP ÇIKACAĞIM' DİYE SAATLERİNİ HARCAMAK
Kısa süreliğine bakma niyetiyle girilen uygulamalarda zaman kontrolünü yitirip saatlerce kalmak.
4- TELEFONSUZ KALINCA HUZURSUZ OLMAK
Telefon yanında olmadığında ya da şarjı bittiğinde belirgin bir eksiklik hissetmek, odaklanma problemi yaşamak.
5- UYKU ÖNCESİ EKRAN
Yatmadan hemen önce ekran kullanımını bırakamamak ve bunun uyku kalitesini ve düzenini etkilemesine izin vermek.