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Haberler Galeri Bu sihirbazlık numaralarını yapmak çok kolay! İşte küçük sihirbazlık gösterilerinin sırları

Bu sihirbazlık numaralarını yapmak çok kolay! İşte küçük sihirbazlık gösterilerinin sırları

Bu sihirbazlık gösterilerini sizde yapabilirsiniz. Hayretler içerisinde izlediğimiz sihirbazlık numaralarının arkasında yatan sırlar ortaya çıktı. İşte öğrendikten sonra sizin de kolayca yapabileceği o sihirbazlık numaraları...

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 12:48 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 12:49
Bu sihirbazlık numaralarını yapmak çok kolay! İşte küçük sihirbazlık gösterilerinin sırları

'Suyu buz yapma' numarası için bir cam bardak ve bir kapalı bardağa ihtiyacınız var.

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Bu sihirbazlık numaralarını yapmak çok kolay! İşte küçük sihirbazlık gösterilerinin sırları

Cam bardaktaki suyu kapalı bardağa boşaltın.

Bu sihirbazlık numaralarını yapmak çok kolay! İşte küçük sihirbazlık gösterilerinin sırları

İki bardağı da gösterin.

Bu sihirbazlık numaralarını yapmak çok kolay! İşte küçük sihirbazlık gösterilerinin sırları

Kaplı bardaktaki buzu boşaltın.

Bu sihirbazlık numaralarını yapmak çok kolay! İşte küçük sihirbazlık gösterilerinin sırları

Hilesi ise kapalı bardağın içine sünger koymak.

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