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Bu sihirbazlık numaralarını yapmak çok kolay! İşte küçük sihirbazlık gösterilerinin sırları
Bu sihirbazlık numaralarını yapmak çok kolay! İşte küçük sihirbazlık gösterilerinin sırları
Bu sihirbazlık gösterilerini sizde yapabilirsiniz. Hayretler içerisinde izlediğimiz sihirbazlık numaralarının arkasında yatan sırlar ortaya çıktı. İşte öğrendikten sonra sizin de kolayca yapabileceği o sihirbazlık numaraları...
Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 12:48
Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 12:49
'Suyu buz yapma' numarası için bir cam bardak ve bir kapalı bardağa ihtiyacınız var.
Cam bardaktaki suyu kapalı bardağa boşaltın.
Kaplı bardaktaki buzu boşaltın.
Hilesi ise kapalı bardağın içine sünger koymak.