Haberler Galeri Bu ülkelerde kadınlar evlenmek için para ödüyor

Bu ülkelerde kadınlar evlenmek için para ödüyor

Ülkelerin yaşayış biçimi çok farklı olurken bazıları görenleri şaşırtıyor. Bazı ülkelerde erkekler evlenmek için para öderken, bazı ülkelerde kadınlar evlenmek için erkeklere para ödüyor! İşte erkeklerin "şanslı" olduğu o ülkeler...

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 12:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





