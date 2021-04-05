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Haberler Galeri Bufalo sürüsü bir anda geldi! Aslanlar ne olduğunu anlamadı...

Bufalo sürüsü bir anda geldi! Aslanlar ne olduğunu anlamadı...

Afrika'da yaklaşık 20 bin kilometrekarelik bir alanı olan Kruger Milli Parkı yine vahşi görüntülere sahne oldu. Aslan sürüsünün bufalo avı ve ardından yaşananlar görenleri dehşete düşürdü.

Giriş Tarihi: 5 Nisan 2021 Pazartesi 12:37
Bufalo sürüsü bir anda geldi! Aslanlar ne olduğunu anlamadı...

Bu inanılmaz fotoğraf Güney Afrika'da bulunan bir doğal koruma alanında çekildi.

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Bufalo sürüsü bir anda geldi! Aslanlar ne olduğunu anlamadı...

Afrika'da yaklaşık 20 bin kilometrekarelik bir alanı olan Kruger Milli Parkı yine vahşi görüntülere sahne oldu.

Bufalo sürüsü bir anda geldi! Aslanlar ne olduğunu anlamadı...

Safari rehberinin objektifine takılan görüntülerde aslanlar yalnız kalan bir bufaloyu gözlerine kestiriyor.

Bufalo sürüsü bir anda geldi! Aslanlar ne olduğunu anlamadı...

Bufaloyu yakalamayı başaran aslanların planı hiç de bekledikleri gibi gitmiyor.

Bufalo sürüsü bir anda geldi! Aslanlar ne olduğunu anlamadı...

Aniden sürü ortaya çıkıyor ve öldürülen bufalonun yanına dönüyor.

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