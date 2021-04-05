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Bufalo sürüsü bir anda geldi! Aslanlar ne olduğunu anlamadı...

Afrika'da yaklaşık 20 bin kilometrekarelik bir alanı olan Kruger Milli Parkı yine vahşi görüntülere sahne oldu. Aslan sürüsünün bufalo avı ve ardından yaşananlar görenleri dehşete düşürdü.

Giriş Tarihi: 5 Nisan 2021 Pazartesi 12:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





