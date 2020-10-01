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Bufalonun hatası canına mal oluyordu! Dehşet dolu anlar...
Bufalonun hatası canına mal oluyordu! Dehşet dolu anlar...
Bufalonun hatası canına mal oluyordu! Yavru fil ile bufalonun karşılaşması kameralara böyle yansıdı. Bebek file saldıran ve onu yerden yere vuran bufalonun sonu kötü bitti. İşte her anı dehşet dolu o anlar...
Giriş Tarihi: 1 Ekim 2020 Perşembe 15:56
Bebek file saldıran ve onu yerden yere vuran bufalonun sonu kötü bitti.
Bebek fili boynuz darbeleriyle hırpalayan bufalo başına geleceklerden habersizdi.
Bufalonun karşısına dikilen fil yavrusu yediği boynuz darbesiyle neye uğradığını şaşırıyor.