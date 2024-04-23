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Haberler Galeri Bugün 23 Nisan Salı yağmur yağacak mı? Meteoroloji Ege ve İzmir'i uyardı...

Bugün 23 Nisan Salı yağmur yağacak mı? Meteoroloji Ege ve İzmir'i uyardı...

Son dakika haberleri... Bugün 23 Nisan Salı 2024 yağmur yağacak mı? Meteoroloji hangi illeri uyardı? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün (23 Nisan Salı) için son dakika uyarısında bulundu. Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile akşam İzmir ve Manisa çevreleri, gece saatlerinde kuzey Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 23 Nisan Salı hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 09:16

Bugün 23 Nisan Salı yağmur yağacak mı? Meteoroloji Ege ve İzmir'i uyardı...
Bugün 23 Nisan Salı yağmur yağacak mı? Meteoroloji Ege ve İzmir’i uyardı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimleri, Manisa ve Antalya'nın kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının güney, iç ve batı kesimlerde 2 ile 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Bugün 23 Nisan Salı yağmur yağacak mı? Meteoroloji Ege ve İzmir'i uyardı...
Bugün 23 Nisan Salı yağmur yağacak mı? Meteoroloji Ege ve İzmir’i uyardı...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale'nin güney ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak, gece saatlerinden itibaren bölgenin batısı, Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak, gece saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

Bugün 23 Nisan Salı yağmur yağacak mı? Meteoroloji Ege ve İzmir'i uyardı...
Bugün 23 Nisan Salı yağmur yağacak mı? Meteoroloji Ege ve İzmir’i uyardı...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile akşam İzmir ve Manisa çevreleri, gece saatlerinde kuzey Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve kıyı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Genellikle çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

Bugün 23 Nisan Salı yağmur yağacak mı? Meteoroloji Ege ve İzmir'i uyardı...
Bugün 23 Nisan Salı yağmur yağacak mı? Meteoroloji Ege ve İzmir’i uyardı...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın kuzeybatı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı, iç kesimleri ile Toroslar mevkii yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün 23 Nisan Salı yağmur yağacak mı? Meteoroloji Ege ve İzmir'i uyardı...
Bugün 23 Nisan Salı yağmur yağacak mı? Meteoroloji Ege ve İzmir’i uyardı...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

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