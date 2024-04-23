Bugün 23 Nisan Salı yağmur yağacak mı? Meteoroloji Ege ve İzmir’i uyardı...

Son dakika haberleri... Bugün 23 Nisan Salı 2024 yağmur yağacak mı? Meteoroloji hangi illeri uyardı? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün (23 Nisan Salı) için son dakika uyarısında bulundu. Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile akşam İzmir ve Manisa çevreleri, gece saatlerinde kuzey Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 23 Nisan Salı hava durumunun detayları...