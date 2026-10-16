Haberler Galeri BUGÜN BİM MARKETLERE GELİYOR! BU HAFTA BİM'DE NELER VAR? BİM 16-18 Ekim Cuma aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler satışa çıkacak?

BUGÜN BİM MARKETLERE GELİYOR! BU HAFTA BİM'DE NELER VAR? BİM 16-18 Ekim Cuma aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler satışa çıkacak?

BİM 16 Ekim Cuma aktüel kataloğunda bulunan ürünler bugün satışa çıkıyor. 18 Ekim Pazar günü ise Elektronik ve oyuncak ürünlerin yer aldığı katalog mağaza raflarında yerini alacak. Peki bu hafta BİM'e hangi ürünler gelecek? İşte kaçırılmayacak uygun fiyatlı aktüel ürünleri...