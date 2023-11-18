Bugün dışarı çıkanlar bin pişman! Kar, yağmur, sel, fırtına... İşte 18 Kasım Cumartesi Meteoroloji’den hava durumu raporu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Iğdır ve Van çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Samsun çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının güney ve batı bölgelerde yağışla birlikte hissedilir derecede (2 ila 10 derece) azalacağı, kuzey ve iç kesimlerde lodosla birlikte 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı zamanla Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, yer yer kuvvetli, Marmara ve Ege'de fırtına, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.