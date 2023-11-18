Bugün dışarı çıkanlar bin pişman! Kar, yağmur, sel, fırtına... İşte 18 Kasım Cumartesi Meteoroloji’den hava durumu raporu

Bugün (18 Kasım Cumartesi) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kıyı Ege'de, öğle saatlerinden sonra bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kıyı Ege'de sabah saatlerinde güney ve güneybatı yönlerden, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İşte 18 Kasım Cumartesi hava durumu...
Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 09:03