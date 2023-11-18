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Haberler Galeri Bugün dışarı çıkanlar bin pişman! Kar, yağmur, sel, fırtına... İşte 18 Kasım Cumartesi Meteoroloji'den hava durumu raporu

Bugün dışarı çıkanlar bin pişman! Kar, yağmur, sel, fırtına... İşte 18 Kasım Cumartesi Meteoroloji'den hava durumu raporu

Bugün (18 Kasım Cumartesi) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kıyı Ege'de, öğle saatlerinden sonra bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kıyı Ege'de sabah saatlerinde güney ve güneybatı yönlerden, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İşte 18 Kasım Cumartesi hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 09:03

Bugün dışarı çıkanlar bin pişman! Kar, yağmur, sel, fırtına... İşte 18 Kasım Cumartesi Meteoroloji’den hava durumu raporu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Iğdır ve Van çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Samsun çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının güney ve batı bölgelerde yağışla birlikte hissedilir derecede (2 ila 10 derece) azalacağı, kuzey ve iç kesimlerde lodosla birlikte 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı zamanla Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, yer yer kuvvetli, Marmara ve Ege'de fırtına, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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Bugün dışarı çıkanlar bin pişman! Kar, yağmur, sel, fırtına... İşte 18 Kasım Cumartesi Meteoroloji’den hava durumu raporu

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Samsun çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Ege'de fırtına, Akdeniz'in iç ve batı kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) yer yer tam fırtına (80-100 km/saat)şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bugün dışarı çıkanlar bin pişman! Kar, yağmur, sel, fırtına... İşte 18 Kasım Cumartesi Meteoroloji’den hava durumu raporu

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kırklareli, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat zaman zaman 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

Bugün dışarı çıkanlar bin pişman! Kar, yağmur, sel, fırtına... İşte 18 Kasım Cumartesi Meteoroloji’den hava durumu raporu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kıyı Ege'de, öğle saatlerinden sonra bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kıyı Ege'de sabah saatlerinde güney ve güneybatı yönlerden, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bugün dışarı çıkanlar bin pişman! Kar, yağmur, sel, fırtına... İşte 18 Kasım Cumartesi Meteoroloji’den hava durumu raporu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde kuvvetli, Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli (60-80 km/saat)yer yer fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli, doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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