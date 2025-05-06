Bugün Ege'de hava nasıl olacak? İzmir'de termometreler kaç dereceyi gösterecek? 6 Nisan Salı hava durumu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güneydoğusu ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Kırşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 26°C

Parçalı, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu