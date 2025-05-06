Bugün Ege'de hava nasıl olacak? İzmir'de termometreler kaç dereceyi gösterecek? 6 Nisan Salı hava durumu
Bugün Ege'de hava nasıl olacak? İzmir'de sıcaklıklar arttı mı? Termometreler kaç dereceyi gösterecek? soruları 6 Nisan Salı günü araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HABER MERKEZİ
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Bugün Ege'de hava nasıl olacak? İzmir'de termometreler kaç dereceyi gösterecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Bugün Ege'de hava nasıl olacak? İzmir'de termometreler kaç dereceyi gösterecek?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Bugün Ege'de hava nasıl olacak? İzmir'de termometreler kaç dereceyi gösterecek?
EGE
Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 29°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 31°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu
Bugün Ege'de hava nasıl olacak? İzmir'de termometreler kaç dereceyi gösterecek?
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
BURDUR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı bulutlu
Bugün Ege'de hava nasıl olacak? İzmir'de termometreler kaç dereceyi gösterecek?
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güneydoğusu ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Kırşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 26°C
Parçalı, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Bugün Ege'de hava nasıl olacak? İzmir'de termometreler kaç dereceyi gösterecek?
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
Bugün Ege'de hava nasıl olacak? İzmir'de termometreler kaç dereceyi gösterecek?
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ARTVİN °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimi sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
TRABZON °C, 17°C
Parçalı bulutlu
Bugün Ege'de hava nasıl olacak? İzmir'de termometreler kaç dereceyi gösterecek?
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Bugün Ege'de hava nasıl olacak? İzmir'de termometreler kaç dereceyi gösterecek?
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, bölgenin doğusunun sabah ve öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.