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Haberler Galeri Bugün Ege'de kar yağacak mı? İşte 11 Şubat Salı Meteoroloji'nin hava durumu tahmini

Bugün Ege'de kar yağacak mı? İşte 11 Şubat Salı Meteoroloji'nin hava durumu tahmini

Bugün (11Şubat Salı) İzmir'de hava nasıl olacak? İzmir'de bugün yağış var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu (Bilecik hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Balıkesir ve Giresun çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ile Kilis ve Mardin çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Amasya ve Kayseri çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Yozgat'ın doğu, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 11 Şubat Salı hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Bugün Ege’de kar yağacak mı? İşte 11 Şubat Salı Meteoroloji’nin hava durumu tahmini

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgârın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Orta Karadeniz'in İç Kesimleri ile İç Anadolu'nun Kuzeydoğusunda Kar Yağışlarına Dikkat! Amasya ve Kayseri çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Yozgat'ın doğu, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli (5-15 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Bugün Ege’de kar yağacak mı? İşte 11 Şubat Salı Meteoroloji’nin hava durumu tahmini

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Tekirdağ'ın ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 6°C

Çok bulutlu

EDİRNE °C, 6°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAKARYA °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Bugün Ege’de kar yağacak mı? İşte 11 Şubat Salı Meteoroloji’nin hava durumu tahmini

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 8°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 9°C

Az bulutlu

Bugün Ege’de kar yağacak mı? İşte 11 Şubat Salı Meteoroloji’nin hava durumu tahmini

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz kıyılarının yağmurlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

MERSİN °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Bugün Ege’de kar yağacak mı? İşte 11 Şubat Salı Meteoroloji’nin hava durumu tahmini

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kayseri çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın batı ilçelerinde kuvvetli (5-15 cm) olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Çok bulutlu

KONYA °C, 3°C

Çok bulutlu

SİVAS °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Bugün Ege’de kar yağacak mı? İşte 11 Şubat Salı Meteoroloji’nin hava durumu tahmini

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

KASTAMONU °C, 1°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 4°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

Bugün Ege’de kar yağacak mı? İşte 11 Şubat Salı Meteoroloji’nin hava durumu tahmini

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Amasya çevreleri ile Samsun'un iç, Tokat'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli (5-15 cm) olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç ve ve yüksek kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu

Bugün Ege’de kar yağacak mı? İşte 11 Şubat Salı Meteoroloji’nin hava durumu tahmini

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

Bugün Ege’de kar yağacak mı? İşte 11 Şubat Salı Meteoroloji’nin hava durumu tahmini

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Mardin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MARDİN °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı