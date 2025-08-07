Bugün gök gürültülü sağanak yağışa dikkat! Meteoroloji’den yurdun dört bir yanına yağış alarmı

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu