Bugün hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi Marketleri 19 Şubat Pazartesi indirim kataloğu

Bugün (19 Şubat Pazartesi) haftanın ilk gününde hangi markette indirim var? sorusu sabahın erken saatlerinde araştırılmaya başlandı. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 17 Şubat Cumartesi başlayan indirim 23 Şubat 2024 Cuma gününe kadar sürecek. Peki Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 17- 23 Şubat 2024 indirim kataloğunda hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde en uygun fiyata satılan indirimli ürünler kataloğu...