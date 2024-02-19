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Haberler Galeri Bugün hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi Marketleri 19 Şubat Pazartesi indirim kataloğu

Bugün hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi Marketleri 19 Şubat Pazartesi indirim kataloğu

Bugün (19 Şubat Pazartesi) haftanın ilk gününde hangi markette indirim var? sorusu sabahın erken saatlerinde araştırılmaya başlandı. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde 17 Şubat Cumartesi başlayan indirim 23 Şubat 2024 Cuma gününe kadar sürecek. Peki Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 17- 23 Şubat 2024 indirim kataloğunda hangi ürünler indirime girdi? İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde en uygun fiyata satılan indirimli ürünler kataloğu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 11:13 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 11:16

Bugün hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi Marketleri 19 Şubat Pazartesi indirim kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde şubat ayı güncel indirimli ürünler listesi 17 Şubat Cumartesi açıklandı. 24 Şubat'a kadar devam edecek kampanyada et, süt, yoğurt, yumurta, kuruyemiş, çay ve temizlik malzemeleri gibi birçok temel ihtiyaç ürünü avantajlı fiyatlarla alıcılarına ulaştırılacak. İşte Tarım Kredi Marketleri indirim kataloğu...

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Bugün hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi Marketleri 19 Şubat Pazartesi indirim kataloğu
Bugün hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi Marketleri 19 Şubat Pazartesi indirim kataloğu
Bugün hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi Marketleri 19 Şubat Pazartesi indirim kataloğu
Bugün hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi Marketleri 19 Şubat Pazartesi indirim kataloğu
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