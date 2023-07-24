Bugün hava çok sıcak! Dışarı çıkmadan önce mutlaka bakın! İşte 24 Temmuz Pazartesi hava durumu

Bugün 24 Temmuz Pazartesi İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne kadar artacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda hissedilir derecede (4 ila 8 derece) olmak üzere kuzey ve iç kesimlerde azalacağı bekleniyor. İşte 24 Temmuz Pazartesi hava durumu...
Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 08:50 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 08:54