Bugün hava çok sıcak! Dışarı çıkmadan önce mutlaka bakın! İşte 24 Temmuz Pazartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin, Sivas, Yozgat ve Çankırı illeri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda hissedilir derecede (4 ila 8 derece) olmak üzere kuzey ve iç kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Doğu Anadolu'nun güneybatısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.