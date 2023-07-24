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Haberler Galeri Bugün hava çok sıcak! Dışarı çıkmadan önce mutlaka bakın! İşte 24 Temmuz Pazartesi hava durumu

Bugün hava çok sıcak! Dışarı çıkmadan önce mutlaka bakın! İşte 24 Temmuz Pazartesi hava durumu

Bugün 24 Temmuz Pazartesi İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne kadar artacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda hissedilir derecede (4 ila 8 derece) olmak üzere kuzey ve iç kesimlerde azalacağı bekleniyor. İşte 24 Temmuz Pazartesi hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 08:50 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 08:54

Bugün hava çok sıcak! Dışarı çıkmadan önce mutlaka bakın! İşte 24 Temmuz Pazartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin, Sivas, Yozgat ve Çankırı illeri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda hissedilir derecede (4 ila 8 derece) olmak üzere kuzey ve iç kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Doğu Anadolu'nun güneybatısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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Bugün hava çok sıcak! Dışarı çıkmadan önce mutlaka bakın! İşte 24 Temmuz Pazartesi hava durumu

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, lokal su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Doğu Anadolu'nun güneybatısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bugün hava çok sıcak! Dışarı çıkmadan önce mutlaka bakın! İşte 24 Temmuz Pazartesi hava durumu

MARMARA

Az bulutlu, kuzey ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusu) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava çok sıcak! Dışarı çıkmadan önce mutlaka bakın! İşte 24 Temmuz Pazartesi hava durumu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

Bugün hava çok sıcak! Dışarı çıkmadan önce mutlaka bakın! İşte 24 Temmuz Pazartesi hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

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