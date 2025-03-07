Bugün hava kaç derece? İşte Meteoroloji'nin 7 Mart Cuma hava durumu tahmini

Bugün (7 Mart Cuma 2025) hava nasıl olacak? Bugün İzmir'de yağmur yağacak mı? Ege'de sıcaklıklar yükselecek mi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.İşte 7 Mart Cuma il il hava durumu...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 07 Mart 2025 09:15 Son Güncelleme : 07 Mart 2025 09:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





