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Haberler Galeri Bugün hava nasıl olacak? Bakmadan geçmeyin

Bugün hava nasıl olacak? Bakmadan geçmeyin

Bugün 13 Mayıs Cumartesi İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 13 Mayıs Cumartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 08:54 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 09:03
Bugün hava nasıl olacak? Bakmadan geçmeyin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı kuvvetli yağış uyarısında, "Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerini kullandı.

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Bugün hava nasıl olacak? Bakmadan geçmeyin

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? Bakmadan geçmeyin

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Bakmadan geçmeyin

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? Bakmadan geçmeyin

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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