Bugün hava nasıl olacak? Bakmadan geçmeyin

Bugün 13 Mayıs Cumartesi İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 13 Mayıs Cumartesi hava durumu...