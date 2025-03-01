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Haberler Galeri Bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Mart Cumartesi Meteoroloji'den hava durumu tahmini

Bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Mart Cumartesi Meteoroloji'den hava durumu tahmini

Bugün (1 Mart Cumartesi) İzmir'de hava nasıl olacak? İzmir'de bugün yağış var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 1 Mart Cumartesi hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

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Bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Mart Cumartesi Meteoroloji’den hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Şanlıurfa ve Mardin çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Mart Cumartesi Meteoroloji’den hava durumu tahmini

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Bölgenin özellikle yüksek, dağlık ve dik yamaçlı yerlerinde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Çığ tehlikesi, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Mart Cumartesi Meteoroloji’den hava durumu tahmini

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Mart Cumartesi Meteoroloji’den hava durumu tahmini

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Mart Cumartesi Meteoroloji’den hava durumu tahmini

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Toroslar kesiminin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Mart Cumartesi Meteoroloji’den hava durumu tahmini

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Mart Cumartesi Meteoroloji’den hava durumu tahmini

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Mart Cumartesi Meteoroloji’den hava durumu tahmini

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, kıyı illerinin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 5°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyıları aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

Bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Mart Cumartesi Meteoroloji’den hava durumu tahmini

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Ardahan, Kars ve Van çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 0°C

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

Bugün hava nasıl olacak? İşte 1 Mart Cumartesi Meteoroloji’den hava durumu tahmini

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sabah ve öğle saatlerinde Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı