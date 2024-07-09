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Haberler Galeri Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin 9 Temmuz Salı hava durumu tahmini

Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin 9 Temmuz Salı hava durumu tahmini

Son dakika haberleri... Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de bugün (9 Temmuz Salı 2024) sorusunun yanıtı sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. Meteoroloji'nin tahminine göre, Ege Bölgesi'nde havanın Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İşte 9 Temmuz Salı hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 09.07.2024 08:47 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 08:47

Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin 9 Temmuz Salı hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari ve Şırnak dışında) ile Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin 9 Temmuz Salı hava durumu tahmini

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin 9 Temmuz Salı hava durumu tahmini

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Bilecik ve Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin 9 Temmuz Salı hava durumu tahmini

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji’nin 9 Temmuz Salı hava durumu tahmini

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 41°C

Az bulutlu

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu