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Haberler Galeri Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

Bugün (10 Kasım Cuma) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İşte 10 Kasım Cuma hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 09:13 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 09:16

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, bu gece saatlerinde Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

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