Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji son tahminini açıkladı

Bugün (10 Kasım Cuma) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İşte 10 Kasım Cuma hava durumu...