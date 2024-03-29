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Haberler Galeri Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte 29 Mart Cuma Meteoroloji'den hava durumu tahmini

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte 29 Mart Cuma Meteoroloji'den hava durumu tahmini

Son dakika haberi... Bugün (29 Mart Cuma) hava nasıl olacak? Ege'de yağış var mı? Ege'de kar mı yapacak? İzmir'de yağmur ne zaman yağacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünün hava durumunu paylaştı. Ege'de bugün havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. İşte 29 Mart Cuma hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 08:55

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte 29 Mart Cuma Meteoroloji’den hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneybatı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney, güney kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte 29 Mart Cuma Meteoroloji’den hava durumu tahmini

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte 29 Mart Cuma Meteoroloji’den hava durumu tahmini

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte 29 Mart Cuma Meteoroloji’den hava durumu tahmini

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte 29 Mart Cuma Meteoroloji’den hava durumu tahmini

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

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