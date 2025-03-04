Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji'den 4 Mart Salı hava durumu tahmini
İzmir'de bugün yağış var mı? Ege'de sıcaklıklar yükselecek mi? Kar yağışı hangi illerde etkisini sürdürecek? soruları merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. İşte 4 Mart Salı il il hava durumu...
SEMANUR ARSLAN
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla, Antalya'nın batı kesimleri, Rize, Artvin'in kıyı kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı, doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Bu bölgelerde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirildiğinden ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI: Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
EGE
Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu, batı kesimleri yer yer sağanak yağışlı
HATAY °C, 20°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Az bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur, Rize'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN °C, 6°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinde Van'ın doğu kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı
KARS °C, 3°C
Çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.