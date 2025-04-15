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Haberler Galeri Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji'nin 15 Nisan Salı hava durumu tahmini

Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji'nin 15 Nisan Salı hava durumu tahmini

Son dakika haberleri.... Bugün (15 Nisan Salı 2025) hava nasıl olacak? İstanbul ve İzmir'de bugün yağış var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 15 Nisan Salı hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

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Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’nin 15 Nisan Salı hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Tokat, Şırnak ve Iğdır çevrelerinin yağmurlu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artmaya devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’nin 15 Nisan Salı hava durumu tahmini

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçelere yönelik hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir.

Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’nin 15 Nisan Salı hava durumu tahmini

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’nin 15 Nisan Salı hava durumu tahmini

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’nin 15 Nisan Salı hava durumu tahmini

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 21°C

Parçalı bulutlu

Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’nin 15 Nisan Salı hava durumu tahmini

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’nin 15 Nisan Salı hava durumu tahmini

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

KARABÜK °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’nin 15 Nisan Salı hava durumu tahmini

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’nin 15 Nisan Salı hava durumu tahmini

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneybatısı ile Iğdır çevrelerinin yağmurlu, kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’nin 15 Nisan Salı hava durumu tahmini

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu