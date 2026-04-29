Bugün İzmir’de hava durumu nasıl? 29 Nisan Çarşamba günü hangi illerde yağış var?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu (Ardahan ve Iğdır hariç), Antalya'nın iç kesimleri, Isparta'nın doğusu, Mersin'in iç kesimleri, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Kastamonu'nun güneyi, Çankırı'nın doğusu, Çorum'un batısı, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Bingöl, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri, Diyarbakır'ın doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Van'ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.