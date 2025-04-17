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Haberler Galeri Bugün İzmir'de hava kaç derece? İşte Meteoroloji'nin 17 Nisan Perşembe hava durumu tahmini

Bugün İzmir'de hava kaç derece? İşte Meteoroloji'nin 17 Nisan Perşembe hava durumu tahmini

Son dakika haberleri.... Bugün (17 Nisan Perşembe 2025) hava nasıl olacak? İstanbul ve İzmir'de bugün yağış var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre İzmir'e havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. İşte 17 Nisan Perşembe hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Bugün İzmir’de hava kaç derece? İşte Meteoroloji’nin 17 Nisan Perşembe hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Ege, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının, Ülkemiz genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Bugün İzmir’de hava kaç derece? İşte Meteoroloji’nin 17 Nisan Perşembe hava durumu tahmini

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Trakya'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün İzmir’de hava kaç derece? İşte Meteoroloji’nin 17 Nisan Perşembe hava durumu tahmini

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Bugün İzmir’de hava kaç derece? İşte Meteoroloji’nin 17 Nisan Perşembe hava durumu tahmini

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

Bugün İzmir’de hava kaç derece? İşte Meteoroloji’nin 17 Nisan Perşembe hava durumu tahmini

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

Bugün İzmir’de hava kaç derece? İşte Meteoroloji’nin 17 Nisan Perşembe hava durumu tahmini

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün İzmir’de hava kaç derece? İşte Meteoroloji’nin 17 Nisan Perşembe hava durumu tahmini

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün İzmir’de hava kaç derece? İşte Meteoroloji’nin 17 Nisan Perşembe hava durumu tahmini

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

Bugün İzmir’de hava kaç derece? İşte Meteoroloji’nin 17 Nisan Perşembe hava durumu tahmini

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 19°C

Az bulutlu ve açık