Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Orta Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.