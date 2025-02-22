Bugün kar yağışı olacak mı? Ege'ye kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den 22 Şubat Cumartesi hava durumu tahmini

Son dakika haberleri... Meteoroloji birçok il için peş peşe uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 22 Şubat Cumartesi hava durumu...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 22 Şubat 2025 08:51 Son Güncelleme : 22 Şubat 2025 08:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





