  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Bugün onların günü: 23 Nisan'da çocuğunuzla yapabileceğiniz 7 keyifli aktivite

Bugün onların günü: 23 Nisan'da çocuğunuzla yapabileceğiniz 7 keyifli aktivite

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklarla kaliteli zaman geçirmek için en özel günlerden biri. Sizin için derledik: İşte bu anlamlı günü çocuğunuz için daha eğlenceli ve unutulmaz kılmak için yapılabilecek 7 aktivite...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Bugün onların günü: 23 Nisan’da çocuğunuzla yapabileceğiniz 7 keyifli aktivite

Her yıl coşkuyla kutlanan 23 Nisan, çocukların hem eğlendiği hem de kendini özel hissettiği bir gün. Bu özel günü sadece törenlerle değil, birlikte geçirilen kaliteli zamanla da anlamlı hale getirmek mümkün. Basit ama etkili aktivitelerle çocuklar için unutulmaz bir gün yaratabilirsiniz.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bugün onların günü: 23 Nisan’da çocuğunuzla yapabileceğiniz 7 keyifli aktivite

İşte 23 Nisan'ı çocuğunuz için unutulmaz kılacak 7 keyifli aktivite...

1- EVDE MİNİ BAYRAM KUTLAMASI ZAMANI

Balonlar, küçük süsler ve müzikle evde bir bayram atmosferi oluşturun.

Bugün onların günü: 23 Nisan’da çocuğunuzla yapabileceğiniz 7 keyifli aktivite

2- BİRLİKTE UÇURTMA UÇURUN

Açık havada yapılabilecek en keyifli aktivitelerden biri.

Bugün onların günü: 23 Nisan’da çocuğunuzla yapabileceğiniz 7 keyifli aktivite

3- ÇOCUĞUNUZA 'BUGÜN SENİN GÜNÜN' DEYİN

Gün içinde küçük kararları onun vermesine izin verin. Bu onun özel hissetmesini sağlar.

Bugün onların günü: 23 Nisan’da çocuğunuzla yapabileceğiniz 7 keyifli aktivite

4- BİRLİKTE RESİM VEYA EL İŞİ YAPIN

Bayram temalı çizimler ya da küçük el sanatları hazırlayabilirsiniz.

Bugün onların günü: 23 Nisan’da çocuğunuzla yapabileceğiniz 7 keyifli aktivite

5- BİRLİKTE ÇOCUKLUK ANILARINIZI PAYLAŞIN

Kendi çocukluğunuzdan hikâyeler anlatmak bağ kurmayı güçlendirir.

Bugün onların günü: 23 Nisan’da çocuğunuzla yapabileceğiniz 7 keyifli aktivite

6- KÜÇÜK BİR SÜRPRİZ HAZIRLAYIN

Büyük bir hediye olmasına gerek yok; çocuğunuzun mutlu olması için küçük bir jest bile yeterli.

Bugün onların günü: 23 Nisan’da çocuğunuzla yapabileceğiniz 7 keyifli aktivite

7- ANITKABİR'İ ZİYARET EDİN

23 Nisan'ın anlamını çocuklara anlatmanın en etkili yollarından biri, Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna gitmek. Bu ziyaret, çocuklar için sadece bir gezi değil; aynı zamanda tarih ve değerlerle bağ kurdukları özel bir deneyim olabilir.