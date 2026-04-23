Bugün onların günü: 23 Nisan'da çocuğunuzla yapabileceğiniz 7 keyifli aktivite
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklarla kaliteli zaman geçirmek için en özel günlerden biri. Sizin için derledik: İşte bu anlamlı günü çocuğunuz için daha eğlenceli ve unutulmaz kılmak için yapılabilecek 7 aktivite...
Her yıl coşkuyla kutlanan 23 Nisan, çocukların hem eğlendiği hem de kendini özel hissettiği bir gün. Bu özel günü sadece törenlerle değil, birlikte geçirilen kaliteli zamanla da anlamlı hale getirmek mümkün. Basit ama etkili aktivitelerle çocuklar için unutulmaz bir gün yaratabilirsiniz.
İşte 23 Nisan'ı çocuğunuz için unutulmaz kılacak 7 keyifli aktivite...
1- EVDE MİNİ BAYRAM KUTLAMASI ZAMANI
Balonlar, küçük süsler ve müzikle evde bir bayram atmosferi oluşturun.
2- BİRLİKTE UÇURTMA UÇURUN
Açık havada yapılabilecek en keyifli aktivitelerden biri.
3- ÇOCUĞUNUZA 'BUGÜN SENİN GÜNÜN' DEYİN
Gün içinde küçük kararları onun vermesine izin verin. Bu onun özel hissetmesini sağlar.
4- BİRLİKTE RESİM VEYA EL İŞİ YAPIN
Bayram temalı çizimler ya da küçük el sanatları hazırlayabilirsiniz.
5- BİRLİKTE ÇOCUKLUK ANILARINIZI PAYLAŞIN
Kendi çocukluğunuzdan hikâyeler anlatmak bağ kurmayı güçlendirir.
6- KÜÇÜK BİR SÜRPRİZ HAZIRLAYIN
Büyük bir hediye olmasına gerek yok; çocuğunuzun mutlu olması için küçük bir jest bile yeterli.
7- ANITKABİR'İ ZİYARET EDİN
23 Nisan'ın anlamını çocuklara anlatmanın en etkili yollarından biri, Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna gitmek. Bu ziyaret, çocuklar için sadece bir gezi değil; aynı zamanda tarih ve değerlerle bağ kurdukları özel bir deneyim olabilir.