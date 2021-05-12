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Bugün teravih namazı var mı? Son teravih namazı hangi gün?
Onbir ayın sultanı Ramazan ayının son gününü yaşıyoruz. Ramazan Bayramı için hazırlıklar sürerken teravih namazı için araştırmalar da sürüyor. Peki bugün teravih namazı var mı? 12 Mayıs teravih namazı kılınacak mı? İşte merak edilenler....
Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:56Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:00
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Bugün teravih namazı kılınacak mı? Son teravih namazı ne zaman? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...
2021 Ramazan ayının son teravih namazı 11 Mayıs Salı günü kılındı. Teravih namazı arefe günü yani bugün kılınmayacak.
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Teravih namazı 20 rekat olarak kılınır.
* Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır.
* Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.
* İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar.
* Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübhâneke"yi okur. Sübhaneke'nin okunması bitince, (Cemaat ayakta başka bir şey okumaz) imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rekata kalkılır.
* Burada imam gizlice Besmele'yi, açıktan fatiha ve bir sûre okuyup rükû ve secdeleri yapar ve otururlar. İkinci rekatın sonundaki bu ilk oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli ve Allâhümme barik" okur ve üçüncü rekata kalkarlar.
* Üçüncü rekatın başında hem imam, hem de cemaat gizilce Sübhaneke'yi okur. Sonra imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan fatiha ve bir sure okur. Sonra rükû ve secdeleri yaparak dördüncü rekata kalkarlar.