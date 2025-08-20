Bugün yağmur yağacak! Meteoroloji’den sağanak uyarısı... İşte 20 Ağustos Çarşamba hava durumu

HAVA SICAKLIĞI: Güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 31°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı bulutlu,

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı