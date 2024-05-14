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Haberler Galeri Bugün yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji'den 14 Mayıs Salı hava durumu tahmini

Bugün yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji'den 14 Mayıs Salı hava durumu tahmini

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün 14 Mayıs Salı hava nasıl olacak? Bugün Ege ve İzmir'de yağmur yağacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji bugünün hava durumunu il il paylaştı. Buna göre ülkemizde hava sıcaklıklarının yarın batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece, doğu kesimlerinde 2-4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 14 Mayıs Salı hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 09:01

Bugün yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’den 14 Mayıs Salı hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Yozgat ve Kayseri çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Erzurum'un güney, Hakkâri'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yarın batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece, doğu kesimlerinde 2-4 derece altında seyredeceği tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Hatay, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Erzurum'un güney, Hakkâri'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Bugün yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’den 14 Mayıs Salı hava durumu tahmini

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’den 14 Mayıs Salı hava durumu tahmini

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 19°C

Parçalı bulutlu

Bugün yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’den 14 Mayıs Salı hava durumu tahmini

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 21°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji’den 14 Mayıs Salı hava durumu tahmini

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu Yozgat ve Kayseri çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli- yerel sağanak yağışlı

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