Bugün yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji'nin 29 Kasım Cuma hava durumu tahmini
Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün (29 Kasım Cuma) hava durumu tahminini paylaştı. Hava nasıl olacak? İzmir ve Ege'de yağmur yağacak mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Ege Bölgesi'nde havanın parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor. İşte Meteoroloji'nin tüm bölgelerdeki hava durumu tahmini...
SEMANUR ARSLAN
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Karadeniz kıyılarında güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.