Bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den yurdun dört bir yanına sağanak yağış uyarısı! İzmir, Ankara, İstanbul...

Meteoroloji'den alınan son hava tahminine göre, bugün 2 Ağustos Cumartesi yurt genelinde etkili olan bunaltıcı sıcaklar yerini yağışlı havaya bırakıyor. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde yağmur bekleniyor. Peki, bugün yağmur ne zaman, saat kaçta yağacak? Bugün hangi illerde yağış olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay kıyıları, Sinop, Bolu, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin tahmin ediliyor. İşte detaylar...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 02 Ağustos 2025 12:09 Son Güncelleme : 02 Ağustos 2025 12:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





