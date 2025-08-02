Bugün yağmur yağacak mı? Meteoroloji’den yurdun dört bir yanına sağanak yağış uyarısı! İzmir, Ankara, İstanbul...

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ESKİŞEHİR 19°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
NEVŞEHİR 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı