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Bulduğu ağaç dallarını sanat eserine dönüştürdü! Görenler hayran kaldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan beton mikseri operatörü Cumhur Günay, doğadan topladığı ağaç dalları ve köklerini evinde kurduğu atölyede adeta sanat eserine dönüştürüyor

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2019 Salı 11:48 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2019 Salı 11:50
Bulduğu ağaç dallarını sanat eserine dönüştürdü! Görenler hayran kaldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir firmada beton mikseri operatörü olarak çalışan Cumhur Günay, evinde kurduğu atölyede doğadan topladığı ağaç dalları ve köklerinden ahşap ev maketleri yapıyor.

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Bulduğu ağaç dallarını sanat eserine dönüştürdü! Görenler hayran kaldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde doğup büyüyen, işi dolayısıyla yaklaşık 5 yıldır Tavşanlı'da ikamet eden 38 yaşındaki Cumhur Günay, işinde betondan evler, atölyesinde ise ağaçtan maket evler üretiyor.

Bulduğu ağaç dallarını sanat eserine dönüştürdü! Görenler hayran kaldı

Günay, AA muhabirine, 5 yıl önce bir inşaatta bulduğu ağaç parçasıyla ahşaptan evler yapmaya başladığını söyledi. Daha önce ahşapla ilgili hiçbir çalışması olmadığını belirten Günay, şöyle devam etti:

Bulduğu ağaç dallarını sanat eserine dönüştürdü! Görenler hayran kaldı

"Bir gün inşaatta bir ağaç parçası ayağıma takıldı. Toprağa toza bulanmış, belki fırtınada kopmuş bir daldı bu ve çok güzeldi. Alıp eve götürdüm. Bunu fırçalayıp temizlerken güzelliklerine hayran kaldım, bir ormanlık alan gibi hissederek bıçakla şekillendirmeye başladım. Tamamen doğal olmasını istediğim için de herhangi bir endüstriyel makine kullanmadım."

Bulduğu ağaç dallarını sanat eserine dönüştürdü! Görenler hayran kaldı

Günay, üzerinde çalıştığı ağacın doğallığını kaybettirmeden eserler yaptığını aktardı.

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