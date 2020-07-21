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Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder boşanıyor! Ekonomik ve psikolojik şiddet iddiaları! Tektaşını sattırıp...
Çok güzel Hareketler Bunlar setinde tanışıp evlenen Bülent Parlak ile Burcu Gönder boşanıyor. Gönder eşinin agresif tutumu ve öfke problemi nedeniyle boşanma davası öncesinde koruma talebinde bulunmuştu. Ancak daha sonra bu talebinden vazgeçerek eşiyle anlaşmalı boşanacaklarını belirtti. Davayla ilgili detaylar ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2020 Salı 10:41Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2020 Salı 10:56
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Oyuncu Bülent Emrah Parlak ile meslektaşı Burcu Gönder, 2015'te evlendi. 2016'da bir kız çocukları dünyaya geldi. Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Oyuncu Burcu Gönder, Parlak'ın kendisine ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia ederek iki hafta önce korunma talebinde bulundu.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçede Parlak'ın evlilikleri boyunca eşi Gönder'i sürekli eleştirdiği ve bu eleştirinin boyutunu aşarak hakaret derecesine kadar çıktığı ifade edildi. Parlak'ın maddi durumunun Türkiye koşullarının üzerinde olmasına rağmen eşine ekonomik baskı uyguladığının anlatıldığı dilekçede çok konuşulacak ifadelere yer verildi.
"TEKTAŞINI SATTIRIP PARASINI ALDI"
"Bülent Emrah Parlak, Burcu Gönder'in tektaş yüzüğünü sattırıp onun parasını dahi almıştır. Öfke problemi olan Parlak'ın bu durumu çevresi tarafından da bilinmektedir. Bu nedenle Gönder eşine boşanma davası açmayı istemekte, ancak bu süreçte zarar göreceğinden endişe etmektedir."
"Hiçbir geliri olmayan Burcu Gönder ile çocuğunu evden atmaya çalışmıştır. Bu sebeple boşanma davası açmak isteyen Gönder'in davalının agresif yapısı nedeniyle zarar görmesinden korunması için tedbir talep ediyoruz."
ANLAŞMALI BOŞANMA
Talebi değerlendiren mahkeme Burcu Gönder'i haklı buldu. Mahkeme, davalı Parlak'ın 1 ay süreyle eşine yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve Gönder'in şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesine karar verdi.
Gönder, iki hafta sonra yeniden mahkemeye başvurarak verilen tedbir kararının kaldırılmasını istedi. Eşiyle uzlaşarak anlaşmalı boşanma yoluna gittiğini dilekçesinde anlatan Gönder, eşinin tedbir verilmesini gerektirecek herhangi bir davranışta bulunmadığını ifade etti.
İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Çift, boşanma haberleri ve şiddet iddialarıyla ilgili dün sosyal medyadan ortak açıklama yaparak, "İkimiz de dostane ilişkiler çerçevesinde, karşılıklı fikir birliğiyle evliliğimizi sonlandırma kararı aldık" dedi.