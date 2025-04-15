  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri Bungalovda gizli kamera skandalı! Valilikten açıklama geldi

Bungalovda gizli kamera skandalı! Valilikten açıklama geldi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bir bungalovda kalan aile ampul içerisinde gizlenmiş bir kamerayı fark etti. Ailenin şikayette bulunması üzerine incelem başlatılırken valilikten de açıklama geldi.

İHA

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Bungalovda gizli kamera skandalı! Valilikten açıklama geldi

Ramazan Bayramından bir gün önce meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti. Aile emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bungalovda gizli kamera skandalı! Valilikten açıklama geldi

Yapılan ihbar sonrasında hususa ilişkin çalışma başlatan ekiplerce, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlatılmıştı.

Bungalovda gizli kamera skandalı! Valilikten açıklama geldi

Sakarya Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz Sapanca ilçesinde bir bungalov konaklama tesisinde kamera ile izleme yapıldığına dair bazı iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine, Sakarya Valiliğimizce konuya ilişkin derhal harekete geçilmiştir.

Bungalovda gizli kamera skandalı! Valilikten açıklama geldi

Söz konusu olayla ilgili olarak yetkili kolluk kuvvetleri ve ilgili idari birimler ivedilikle görevlendirilmiş; hem adli hem de idari tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.