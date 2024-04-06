Saç problemlerinin başında gelen kepek, pek çok kişinin özgüvenini kırıyor. Kepekle başı dertte olanlar bu görüntüden kurtulmanın yollarını arıyor. Peki kepekten nasıl korunulur ve nasıl önlemler alınır? İşte detaylar...
Kepek, saç derisinde yer alan derinin pul pul dökülerek ortaya çıktığı deri hastalığıdır. Kepeğin en yaygın görülen belirtisi rahatsız edici kaşıntıdır. Dermatoloji uzmanları, "havaların soğuması ile genellikle kış aylarında cilt kurur. Cildin kuruması saç derisinde kepeklenme ve kaşınmanın en büyük nedenidir" ifadelerini kullanıyor.
En sık görülen saç sorunları şunlardır; Saçla ilgili birçok hastalıklar vardır. Bunlar doğrudan doğruya saçlara ait mikroplu bir takım hastalıklar olabildiği gibi, vücudun bütününü ilgilendiren birtakım hastalıklar da saçlar üzerinde zararlı etkiler yapabilir.
Bunları yaparsanız kepekten kurtulursunuz!
Bu arada, vücudun bakımına, beslenişine bağlı olan açlık, vitaminsizlik gibi haller, şeker hastalığı gibi bünye bozuklukları saçlara zarar verebilir. Başlıca hastalıklar, saç dökülmesi, saçkıran hastalığı, kepek (sebore) hastalığıdır' 'dedi.
Bunları yaparsanız kepekten kurtulursunuz!
Uzmanlar, "Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ı herhangi bir dönemde kepeklenme sorunu ile karşılaşmaktadır. Özellikle kepek problemi koyu renkli kıyafetler giyildiğinde belirgin hale gelir. Birçok insan kepek problemini ya saçlarını çok yıkamaktan ya da az yıkamaktan dolayı kaynaklandığını düşünürler.
Bunları yaparsanız kepekten kurtulursunuz!
Saç düzenli olarak şampuan ile yıkanmazsa, kafa derisinde ki yağ hücreleri kepek oluşmasına neden olabilir. Öte yandan saçı sık sık şampuanlamak da kafa derisini tahriş edip kepeğe neden olabilir. Bunun yanı sıra, havaların soğuması ile genellikle kış aylarında cilt kurur. Cildin kuruması saç derisinde kepeklenme ve kaşınmanın en büyük nedenidir.