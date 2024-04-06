Bunları yaparsanız kepekten kurtulursunuz!

Saç düzenli olarak şampuan ile yıkanmazsa, kafa derisinde ki yağ hücreleri kepek oluşmasına neden olabilir. Öte yandan saçı sık sık şampuanlamak da kafa derisini tahriş edip kepeğe neden olabilir. Bunun yanı sıra, havaların soğuması ile genellikle kış aylarında cilt kurur. Cildin kuruması saç derisinde kepeklenme ve kaşınmanın en büyük nedenidir.