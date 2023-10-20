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Haberler Galeri Bunu öğrenen bir daha tuvalet kağıdı kullanmak istemiyor...

Bunu öğrenen bir daha tuvalet kağıdı kullanmak istemiyor...

Her gün kullanmak zorunda olduğumuz tuvalet kağıdının sinsi bir zararı ortaya çıktı... Hijyen ve temizlik için kullanılan tuvalet kağıdı ve kağıt havlunun sağlınızın baş düşmanı olabileceğini hiç düşündünüz mü? Mikroplardan ve kirden kurtulmak için kağıt havlu bir diğer ismiyle peçetelerin korkunç özelliğini duyanlar bir daha kullanmak istemiyor. İşte duyunca bir daha kullanmak istemeyeceğiniz tuvalet kağıdı ve peçetelerin zararları...

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 11:24 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 11:25

Bunu öğrenen bir daha tuvalet kağıdı kullanmak istemiyor...

Hijyenin ve tuvaletlerin baş tacı olarak düşünülen, olmadığı zaman gerilmenize neden olan tuvalet kağıdı hakkındaki gerçekler karşısında şoke olacaksınız.

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Bunu öğrenen bir daha tuvalet kağıdı kullanmak istemiyor...

Öyle ki çoğu insan, tuvalet kağıdının sağlığınız için tehlikeli olabileceği düşüncesini aklının ucundan bile geçirmez.

Bunu öğrenen bir daha tuvalet kağıdı kullanmak istemiyor...

Bizim ülkemizde sıkça kullanılan tuvalet kağıdı ev, iş yeri, okul, alışveriş merkezleri, kafeler en fazla tüketilen ürünlerden biridir.

Bunu öğrenen bir daha tuvalet kağıdı kullanmak istemiyor...

Ancak, fark ettiniz mi? Çoğu Asya ülkesinde tuvalet kağıdı kullanılmıyor! Çünkü, bunun bir nedeni var...

Bunu öğrenen bir daha tuvalet kağıdı kullanmak istemiyor...

Koronavirüs salgınının başladığı dönemde kişisel hijyenin demirbaşı olan tuvalet kağıdı, stoğu tükendiği için çoğu Avrupa ülkesinde kısa bir tuvalet kağıdı krizi bile yaşanmıştı.

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