Bunu öğrenen bir daha tuvalet kağıdı kullanmak istemiyor...

Her gün kullanmak zorunda olduğumuz tuvalet kağıdının sinsi bir zararı ortaya çıktı... Hijyen ve temizlik için kullanılan tuvalet kağıdı ve kağıt havlunun sağlınızın baş düşmanı olabileceğini hiç düşündünüz mü? Mikroplardan ve kirden kurtulmak için kağıt havlu bir diğer ismiyle peçetelerin korkunç özelliğini duyanlar bir daha kullanmak istemiyor. İşte duyunca bir daha kullanmak istemeyeceğiniz tuvalet kağıdı ve peçetelerin zararları...