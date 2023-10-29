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Bunu yapan insan olamaz! Yavru kedi poşete sarılarak çöpe atıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir yavru kedi poşete sarılarak çöpe atıldı. Temizlik işçilerinin çöpten gelen sesi fark etmesi üzerine kedi yavrusu kurtarıldı. Ekiplerin su ve mama verdiği kedi sonrasında doğaya bırakıldı.

İHA

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 13:12 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 13:17

Bunu yapan insan olamaz! Yavru kedi poşete sarılarak çöpe atıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde canlı olarak poşete sarılıp çöpe atılmış kedi yavrusu belediye temizlik işçilerinin dikkati sayesinde kurtarıldı.

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Bunu yapan insan olamaz! Yavru kedi poşete sarılarak çöpe atıldı

Edinilen bilgiye göre, rutin görevlerini gerçekleştiren belediye temizlik işçileri çöp konteynerinin içerisinden ses geldiğini fak etti. Sesin kaynağını araştıran ekipler, gövdesinden altı bir poşete sıkı sıkı sarılarak çöpe atılan kedi yavrusu olduğunu tespit ettiler.

Bunu yapan insan olamaz! Yavru kedi poşete sarılarak çöpe atıldı

Kedi yavrusunu çöpten çıkartan temizlik işçileri hayvanı suyla yıkayarak temizledi. Daha sonra yavru kediye su ve mama vererek doğaya salan ekiplerin bu hareketi olaya şahitlik eden vatandaşlardan takdir topladı.

Bunu yapan insan olamaz! Yavru kedi poşete sarılarak çöpe atıldı

Vatandaşlardan tarafından kedinin kurtarılma anında çekilen ve sosyal medyadan paylaşılan görüntüler kısa sürede hızla yayıldı. Temizlik işçilerine teşekkür mesajları birbirini izlerken, işçilerin ödüllendirilmesi gerektiğini belirten yorumlarda bulundu.

Bunu yapan insan olamaz! Yavru kedi poşete sarılarak çöpe atıldı
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