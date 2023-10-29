Bunu yapan insan olamaz! Yavru kedi poşete sarılarak çöpe atıldı

Edinilen bilgiye göre, rutin görevlerini gerçekleştiren belediye temizlik işçileri çöp konteynerinin içerisinden ses geldiğini fak etti. Sesin kaynağını araştıran ekipler, gövdesinden altı bir poşete sıkı sıkı sarılarak çöpe atılan kedi yavrusu olduğunu tespit ettiler.