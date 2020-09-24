Burak Özçivit oğlu Karan ile ilk karesini paylaştı!

Burak Özçivit, oğlu Karan ile olan ilk karesini Instagram hesabından paylaştı. Oğlu ile ilk kez fotoğraf paylaşan Özçivit, takipçilerinden tam not aldı. Oyuncu Burak Özçivit, geçtiğimiz sene dünyaya gelen oğlu Karan ile birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı. Üç yıl önce dünyaevine giren Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına aldı. 35 yaşındaki Özçivit, oğlu Karan ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Burak Özçivit'in kalp emojisi ile yaptığı paylaşım, takipçilerinden 650 binden fazla beğeni aldı. Geçtiğimiz haftalarda Etiler'de görüntülenen Fahriye Evcen- Burak Özçivit çifti, muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı. 'Karan için reklam teklifleri geliyor mu?' sorusuna ise Burak Özçivit, 'Tek başına oynayacak reklamlarda' esprisi yaparak, eşini güldürmüştü. Ancak ünlü çift, oğulları için böyle bir projelerinin olmadığını belirtmişti.